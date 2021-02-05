В Саратовской области бык убил хозяина

Тело мужчины найдено в селе Дубовый Гай
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратовской области следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины. Предполагается, что его мог убить бык.
- Днем 4 февраля 2021 года на открытом участке около частного дома в селе Дубовый Гай Хвалынского района нашли тело 69-летнего местного жителя, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Следователи осмотрели место происшествия. На туловище мужчины найдены рваные проникающие раны, не проникающие ранения в области шеи и лица, перелом ноги. Организована проверка.
Установлено, что пенсионер выгонял принадлежащее ему стадо коров. На рогах и морде одного из быков есть следы бурого цвета. Предполагается, что он мог поднять мужчину на рога.
Устанавливаются все обстоятельства инцидента, личность погибшего. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.
В смерти человека заподозрили быка
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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