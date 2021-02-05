На СХИ молодой водитель сбил женщину-пешехода

Авария на улице Высокая
Фото: ГИБДД по Саратову
В Кировском районе Саратова вчера вечером, 4 февраля, сбили женщину.
- Авария произошла в 21:30 напротив Высокой, 7. 20-летний водитель Peugeot 207 на пешеходном переходе наехал на 45-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
Пострадавшую с травмами госпитализировали.
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