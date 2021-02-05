В Саратовскую область удалось привлечь около 50 миллиардов рублей инвестиций

Вячеслав Володин рассказал об инвестициях в Саратовскую область

Саратовская область в 2021 году получит около 50 млрд рублей.

Как сообщил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, эти средства будут привлечены в виде инвестиций.

Видео с его обращением опубликовано в группе сторонников Вячеслава Володина. Он напомнил, что в 2020 году в регион поступило таким образом порядка 40 млрд рублей, сейчас планируемая сумма инвестиций выросла. Однако спикер Госдумы особо подчеркнул важность эффективного освоения средств.

- Давайте сделаем все возможное для того, чтобы средства были потрачены эффективно. Раньше вы жаловались на то, что средств не хватает. А сейчас на что? Может быть, в зеркало посмотритесь? — обратился он к местным и региональным властям.

Он напомнил, что в прошлом году были допущены серьезные ошибки, и заявил, что нельзя допускать к конкурсам те организации, которые плохо себя зарекомендовали.

- Имейте в виду: если опять такое произойдет, то будем реагировать и разговаривать уже в другом месте, — заявил Вячеслав Володин.

Он сказал, что к контролю за работами обязательно должны привлекаться общественные советы.

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