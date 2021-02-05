Жителя поселка Анисовский заподозрили в избиении односельчанина до смерти

Тело погибшего было найдено в частном доме
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело о насильственной смерти 57-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его тело с тупой травмой головы, переломом костей лица, кровоизлиянием в мозг было найдено утром 4 февраля в частном доме поселка Анисовский.
Под подозрение попал 35-летний местный житель. Ранее он уже был судим. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, проводятся следственные действия.
Расследование продолжается
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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