Парень пытался изнасиловать девушку на дне рождения в Жасминном

Парня будут судить за попытку изнасилования девушки Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова будут судить 21-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера.

Следствие считает, что вечером 14 ноября злоумышленник и жертва отмечали 20-летие своей общей подруги в поселке Жасминный. Парень не рассчитал силы и изрядно выпил, а потом набросился на девушку, когда они остались наедине.

Он не только избил ее, но много раз укусил, а также попытался изнасиловать. В итоге ему удалось надругаться, несмотря на сопротивление пострадавшей и ее крики. Спасли девушку двое парней, которые оттащили приятеля.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом и ждет суда.

Обвиняемого отправили под домашний арест Фото: СУ СКР по Саратовской области

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