Опубликован список критериев оценки работы губернатора и областного правительства

Губернатору поставят оценку по 20 показателям. Фото kremlin.ru

Указом Президента РФ №68 от 4 февраля 2021 года утвержден перечень показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов и региональных правительств.

В документе 20 показателей, степень значимости которых, по всей видимости, ранжируется от 1 до 20.

Хорошо или плохо работает губернатор Саратовской области и правительство, будут оценивать по степени доверия к власти, к президенту и к самому губернатору. Оценивать будут общественное мнение по поводу достижения целей развития страны. Методику расчета показателя определит Администрация президента и доклад ему по этому поводу будут готовить ежегодно до 1 марта.

Также в числе первых пяти критериев оценки работы областной власти входит численность населения области, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень бедности, доля систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Еще в топ-10 требований входит оценка уровня образования населения, количество волонтеров, эффективность системы поддержки талантов среди молодежи, число посещений культурных мероприятий.

По всем пунктам со 2 по 20 готовить и править методику подсчета будет правительство РФ, прогноз по 2021 году президенту правительство должно дать до 1 июля, а в дальнейшем - ежегодно до 1 мая. Будут подготовлены правила распределения между регионами грантов в форме межбюджетных трансфертов на основе достигнутых местными властями результатов в 2020 году.

Полный список критериев для оценки деятельности губернатора и правительства:

- Доверие к власти (доверие к Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах Российской Федерации национальных целей развита Российской Федерации).

- Численность населения субъекта Российской Федерации.

- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

- Уровень бедности.

- Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

- Уровень образования.

- Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

- Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью.

- Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

- Число посещений культурных мероприятий.

- Количество семей, улучшивших жилищные условия.

- Объем жилищного строительства.

- Качество городской среды.

- Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам.

- Качество окружающей среды.

- Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы.

- Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения.

- Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.

- Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

- «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений.