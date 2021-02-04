В Саратове стартовала Пушкинская декада

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В Областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Пушкина открылась ежегодная Пушкинская декада, приуроченная ко Дню памяти поэта. Она проходит с 1 по 10 февраля.

Несмотря на ограниченные в данное время возможности по приему читателей, сотрудники библиотеки подготовили множество интересных разно-форматных мероприятий, объединенных названием «А он и вправду бесподобный гений!».

Программа декады очень обширна: это и литературные беседы, и познавательно-развлекательные игры, онлайн-вернисаж, литературный альманах и даже кукольный онлайн-спектакль по творчеству А.С. Пушкина.

Полностью с программой можно познакомиться на сайте библиотеки.