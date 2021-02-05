Саратовцам стоит одеться потеплее: во второй половине пятницы ударят морозы

В Саратове резко похолодает Фото: Олег УКЛАДОВ

В Саратовской области пятница станет переломной: оттепель сменится морозами.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, усилится ветер, местами его порывы будут достигать 18 м/с.

В течение дня будут идти осадки: дождь сменится снегом. Ожидается сильный туман, гололедица.

С утра температура будет еще положительной, но после обеда столбик термометра начнет опускаться и покажет до -18 градусов в некоторых районах.

По оценке синоптиков областного Гидрометцентра, аномальное тепло – не редкость для февраля, были годы и с более высокой температурой. Также для последнего месяца зимы характерны и чередования оттепели и морозов.

Год назад в это же время также было тепло, до +3 градусов в ряде районов.

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