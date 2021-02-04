Михаил Исаев объявил выговоры за плохую уборку льда с тротуаров Саратова

Михаил Исаев раскритиковал работу подчиненных

Глава Саратова Михаил Исаев объявил выговор подчиненным за плохую уборку наледи и снега у остановок и пешеходных переходов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, под наказание попали 13 человек – сотрудники мэрии и коммунальных предприятий.

- За то, что в указанный председателем комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта срок не все объекты были приведены в нормативное состояние, ответственные чиновники и закрепленные за районами руководители учреждений по благоустройству будут привлечены к дисциплинарной ответственности, – написал Михаил Исаев на своей странице в Instagram.

Он заявил, что ситуация должна быть исправлена к утру субботы.

Напомним, накануне губернатор Валерий Радаев раскритиковал работу коммунальщиков Саратова и потребовал менять тактику в уборке снега и наледи.

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