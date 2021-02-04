В саратовском магазине торговали питьевой водой с зеленой слизью

Такой комок зеленого вещества плавал в бутылке с водой. Кадр из видео

В сетевом магазине Саратова обнаружена бутыль с водой и непонятной зеленой субстанцией.

Соответствующее видео в соцсетях опубликовал пользователь Гурген Айрапетян.

Молодой человек решил купить бутыль питьевой воды «Белый ключ» в магазине «Магнит» на Чернышевского, 56а. Однако вовремя увидел, что в воде плавает комок зеленой субстанции, похожей на слизь.

Предположительно, это могли быть водоросли. Комментаторы советуют Гургену Айрапетяну обращаться в лабораторию для проведения экспертизы.

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