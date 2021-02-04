Саратовских бродячих собак планируют отвозить в деревню Юрьевка

Планируется отвозить бродячих собак в частный приют Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Саратовские чиновники посетили частный приют для животных «Рич».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, во встрече приняли участие председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александр Гусев и руководитель приюта Юлия Климова.

Сейчас приют проходит процедуру получения организационно-правовой формы. После того, как он станет юридическим лицом, муниципалитет сможет наладить с ним официальное взаимодействие.

Чиновники пообщались с руководителями приюта Фото: Пресс-служба администрации Саратова

- Мы видим два направления взаимодействия: во-первых, получить необходимый опыт в отлове собак, во-вторых, это размещение в приюте собак, отлавливаемых в городе, – заявил Александр Гусев.

Приют «Рич» находится в деревне Юрьевка Саратовского района.

Напомним, сейчас в Саратове действует муниципальный приют на 150 мест, его планируют расширить до 350. Кроме того, в Заводском районе Саратова по инициативе председателя Государственной думы России Вячеслава Володина будет построен еще один – на 400 мест. Его планируют сдать в 2021 году.

Приют "Рич" находится в деревне Юрьевка Фото: Пресс-служба администрации Саратова

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