Итоговое собеседование по русскому языку пройдет в школах Саратова 10 февраля

В школах Саратовской области скоро пройдет итоговое устное собеседование по русскому языку.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, 20,9 тыс. десятиклассников пройдут его 10 февраля.

Оно представляет собой четыре задания: чтение вслух, пересказ, монолог по выбранной теме и диалог с экзаменатором. Каждому участнику на выполнение отводится 15-16 минут и до получаса для детей-инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья. По итогам выставляется «зачет» или «незачет».

Итоговое устное собеседование является условием допуска к ГИА-9.

Пройти собеседование в дополнительные сроки можно будет 10 марта и 17 мая.

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