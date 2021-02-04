Без воды остался центр и Ленинский район Саратова

Сегодня, 4 февраля, ряд улиц в Саратове остался без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону ограничения ориентировочно до 19:00 попала Симбирская улица от Зарубина до Посадского, до 21:00 — нечетная сторона 1-й Прокатной, от 19 до 25 дома, Измайлова 2.

До 17:00 придется подождать жителям дома №29\31 на Рабочей улице.

Ограничения продлятся до окончания работ коммунальщиков.

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