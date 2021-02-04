Саратовец ответит в суде за сбитого на проспекте Энтузиастов человека

Расследование уголовного дела в отношении саратовца о нарушении ПДД завершено.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МВД.

Авария произошла 5 июня в 23:00 на проспекте Энтузиастов.

Водитель ВАЗ-21083 превысил скорость и сбил пешехода на нерегулируемом переходе.

Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью.

Судьбу злоумышленника решит Заводской районный суд.

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