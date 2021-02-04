На Новоузенской ВАЗ влетел под фуру

Фото группы 64chp

В Саратове легковушка влетела под грузовик.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, ДТП случилось на пересечении улицы Новоузенская и 2-го Детского проезда.

Очевидец сумел запечатлеть аварию на фото. Видно, что автомобиль ВАЗ-2114 врезался сбоку в фуру и частично оказался под кузовом грузовика.

О пострадавших не сообщается.

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