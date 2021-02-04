Мошенники оставили пенсионерок из Саратова без 380 тысяч рублей

Очередными жертвами мошенничества стали две пенсионерки из Саратова.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МВД.

Неизвестный представился сотрудником банка и позвонил 72-летней жительнице Фрунзенского района Саратова. Он сообщил, что для защиты своих денег нужно срочно снять их и положить на резервные счета. Потом ей позвонил его сообщник, якобы правоохранитель и настоятельно порекомендовал следовать советам предыдущего.

Перепуганная женщина сняла 225 тысяч рублей и перевела куда ей сказали.

Вторую потерпевшую, этого же возраста из Кировского района, обманули немного по другой схеме. Ее попросили помочь в выявлении мошенников, для чего нужно было снять 155 тысяч рублей и перевести на номера телефонов, которые ей сказали.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

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