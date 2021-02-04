Молодой мужчина приехал в Ершов к родителям и пропал без вести

Петр Бутенко Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ершове Саратовской области без вести пропал 31-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, Петра Бутенко ищут с 30 декабря.

Установлено, что мужчина родился в Ершове, но позднее переехал в Абинск Краснодарского края, где стал проживать. 29 декабря он вернулся в родной город, где навещал родителей в доме Мирного переулка.

Вечером он отправился в гости к приятелю на улицу Станционная, а около трех часов ночи ушел от него. Друг проводил его до пересечения с улицей Стадионная, но Петр Бутенко пошел не домой, а в противоположную сторону. После этого о нем ничего не известно. Телефон перестал работать, обратно в Абинск он не приехал.

Родители мужчины обратились в полицию, но поиск пока ничего не дал. В связи с этим СУ СКР просит всех, кому что-то известно о месте нахождения Петра Бутенко или обстоятельствах его исчезновения, обратиться в управление в Ершове: улица Краснопартизанская, 8, либо по телефонам 8 (845-64) 5-72-40, 5-72-40.

Приметы: на вид 28-32 года, рост 180-185 см, плотного телосложения, волосы темные с проседью, стрижка «площадка», глаза карие большие.

Особые приметы: шрам на левом запястье и над верхней губой.

Был одет: драповое пальто черного цвета до середины бедра, джинсы светло-голубые, шапка черная, ботинки черные.

При себе имел: мобильный телефон Xiaomi 3S, банковскую карту, паспорт на его имя.

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