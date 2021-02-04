Панков: Саратовская область получит 704,7 млн рублей для медорганизаций

В Саратовскую область из федерального бюджета придут сотни дополнительных миллионов рублей на поддержку медицинских организаций в рамках фонда обязательного медстрахования. Об этом в своем телеграм-канале "Пара слов" сообщил депутат ГД Николай Панков.

- В период пандемии особенно важная задача – повысить качество медицинской помощи жителям. Обеспечить условия для эффективной работы врачей, наличие необходимого оборудования, медикаментов, транспорта. И это очень важная новость, что наша область получит 704,7 млн рублей на дополнительное обеспечение медицинских организаций в рамках территориальной программы ОМС.

Считаю, такая поддержка государства поможет снизить угрозу распространения заболеваний, защитить здоровье наших жителей, - написал Панков.