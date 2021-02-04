Саратовские энергетики переходят в режим повышенной готовности

Энергетики проверяют состояние линий электропередач Фото: Екатерина Семенова

Ресурсоснабжающие организации Саратовской области готовы перейти в режим повышенной готовности.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, мобильные бригады будут дежурить круглосуточно. Рабочие обеспечены всем необходимым оборудованием и спецтехникой для быстрого устранения возможных последствий резкого похолодания. Есть возможность подключения сетей с помощью резервных источников электричества.

- В ближайшие сутки на территории Саратовской области ожидается неблагоприятные погодные явления, что может стать причиной технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства, — предупредили в министерстве.

Сейчас идет мониторинг обстановки, проверяется оборудование на подстанциях и ЛЭП.

Энергетики предупреждают жителей об опасности оборванных проводов.

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