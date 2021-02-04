Пьяная водительница в Ершове пыталась подкупить духами ДПСника

В Ершове осудили 40-летнюю местную жительницу за мелкое взятничество.

- Утром 29 августа 2020 года пьяная женщина за рулем Lifan X60 врезалась в забор на улице Телеграфная и сбежала. Инспектор ДПС нашел ее и предложил пройти медосвидетельствование. Она отказалась, сказав, что ничего не употребляла, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

В отношении гражданки составили административный протокол, она, желая избежать ответственности, передала правоохранителю два флакона туалетной воды «Dior» и «EX NIHILO» общей стоимостью 3,7 тыс. рублей.

ДПСник взятку не стал брать, закрыл двери служебного автомобиля и вызвал следственно-оперативную группу.

Суд приговорил женщину к штрафу 7 тыс. рублей с конфискацией парфюма. Также ее оштрафовали на 30 тыс. рублей за пьяную езду и лишили прав на полтора года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.