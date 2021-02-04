На довыборы четырех депутатов Саратовской облдумы потратят 43 млн рублей

Саратовской областной думе нужны еще депутаты Фото: Александр Уриевский

Довыборы по четырем округам в Саратовскую областную думу пройдут 16 мая. Такое решения поддержали большинством оставшиеся депутаты областной думы на внеочередном заседании парламента 4 февраля.

При этом ряд парламентариев высказались против дополнительного голосования в мае, потому что это потребует финансирования в 43 млн рублей.

- Мы должны считать бюджетные деньги. Давайте перенесем их на сентябрь, чтобы не было дополнительных трат, тогда будут выборы в Госдуму и другие довыборы, и эти заодно проведем. А на 43 млн рублей давайте купим 20 квартир для сирот, — предложила депутат от «Справедливой России» Зинаида Самсонова.

Представитель ЛДПР Станислав Денисенко предложил попросить тех депутатов, которые ушли из думы, компенсировать эти 43 млн на новые выборы.

Докладчик по вопросу, единоросс Николай Бушуев заявил, что у него нет полномочий такие вопросы бывшим депутатам задавать, и вообще — «сейчас мы решаем вопрос о назначении даты выборов, это в интересах граждан, а деньги мы не распределяем сейчас».

Депутат Николай Бондаренко из КПРФ поддержал предложение Самсоновой потратить деньги на квартиры для сирот. Его однопартиец Александр Анидалов уточнил, что можно не 20, а почти 40 квартир купить.

- Потратили кучу денег на выборы прежних депутатов, они ушли раньше времени, а сейчас новых выбирать — снова деньги, тут уже сотни квартир купить можно, — заметил Анидалов.

- Министров и депутатов меняете как перчатки и еще про заботу об избирателях говорите. Мы против, чтобы назначать довыборы на май, но поскольку это дает нам возможность бороться против вас, то проголосуем «за», — парадоксально закончил выступление Анидалов, обращаясь к депутатам-единороссам.

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