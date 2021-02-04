Сын до смерти забил отца кулаками в его квартире на Лунной

Мужчина бил отца кулаками по голове и телу
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 56-летнему местному жителю.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.
Установлено, что мужчина вместе с 79-летним отцом жили в квартире дома на улице Лунная. 16 октября сын несколько раз ударил пожилого мужчину кулаком по голове и телу. После этого врача он не вызвал, и 19 октября пенсионер умер.
Установлено, что причиной смерти стала тупая травма головы.
Свою вину гражданин признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет.
Суд вынес приговор 56-летнему саратовцу
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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