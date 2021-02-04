Сын до смерти забил отца кулаками в его квартире на Лунной

Мужчина бил отца кулаками по голове и телу Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 56-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Установлено, что мужчина вместе с 79-летним отцом жили в квартире дома на улице Лунная. 16 октября сын несколько раз ударил пожилого мужчину кулаком по голове и телу. После этого врача он не вызвал, и 19 октября пенсионер умер.

Установлено, что причиной смерти стала тупая травма головы.

Свою вину гражданин признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет.

Суд вынес приговор 56-летнему саратовцу Фото: СУ СКР по Саратовской области

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