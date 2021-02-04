В Саратове за помощь в поступлении мошенница взяла миллион рублей

Во Фрунзенском районе Саратова будут судить 55-летнюю местную жительницу за хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана.

- Следствие считает, что с 17 по 25 июня 2019 года женщина получила от жительницы области более 1 млн рублей. Злоумышленница пообещала передать эти деньги лицам, которые могут помочь сыну гражданки поступить в вуз, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Деньги женщина никому не передавала, а оставила при себе, а парень не сдал вступительные экзамены и в списки поступивших не попал.

Гражданку поймали сотрудники УФСБ России по Саратовской области.

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