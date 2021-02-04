В Саратовской области умерли 1,5 тысячи зараженных коронавирусом

В ковидных госпиталях Саратовской области сейчас лежат 2 474 человека, из них 1 870 с коронавирусом. Об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов.

По его словам, пневмония диагностирована у 2 402 человек.

На ИВЛ находятся 153 человека, 1 943 лечатся амбулаторно.

Умерли от коронавируса 558 человек, а от иных патологий — 959.

Всего в ковидных госпиталях 3 603 койки, свободными остаются 1 129, по словам Шувалова, их общее число постепенно будет снижаться.

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