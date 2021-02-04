В Летном городке Энгельса пожарные тушат трехэтажный дом

Пожар в Летном городке Энгельса. Фото из соцсетей

В Энгельсе сегодня днем, 4 февраля, случился пожар в Летном городке.

- В 12:12 поступил вызов, что горит трехэтажный дом №8, а именно — квартира на третьем этаже. Выехали три цистерны и две автолестницы, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Пожар локализовали в 12:37. По предварительным данным, никто не пострадал.

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