На части неиспользуемых сельхозземель в Саратовской области будут сажать леса

На заброшенных землях сельхозугодий могут посадить леса

В Саратовской области остается 360 гектаров заброшенных и неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Почти такое же количество гектаров удалось в последние годы вернуть в оборот. Об этом в ходе выступления на заседании областной думы рассказал зампред — министр сельского хозяйства Роман Ковальский.

На снос и раскорчевку старых садов в Саратовской области в 2021 году заложено 26 млн рублей.

- Если нет целесообразности вести сельхозработы на таких землях, то будем передавать их в лесной фонд. Такой пример уже есть в Вольском районе, — сказал Ковальский.