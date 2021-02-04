Врач-травматолог рассказал, сколько пациентов принимает за смену

Саратовский травматолог за сутки принимает больше сотни пациентов.

Об этом врач одного из травмпунктов сообщил в своем Instagram.

Он опубликовал фотографию журнала приема. В нем отмечается, что за 2 февраля медик принял 100 человек, а за 3 февраля — 154.

Напомним, в Саратове из-за сильной гололедицы растет число несчастных случаев падения на льду. Губернатор Валерий Радаев в среду провел совещание о ситуации с уборкой наледи на тротуарах. Он жестко раскритиковал работу властей и потребовал оперативно обеспечить жителям безопасный проход.

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