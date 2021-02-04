Убийца и грабитель напал на начальника отряда колонии в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области будут судить 42-летнего мужчину, который уже отбывает свой срок.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на этот раз его обвинили в дезорганизации работы колонии.

По версии следствия, днем 26 ноября 2020 года в колонии №2 проводился обыск. Заключенный, который отбывал срок за убийство и грабежи, при себе имел зарядку для телефона и наушники, поэтому попытался уклониться от проверки. Он толкнул начальника отряда, из-за чего тот упал и получил травму бедра и плеча. Это попало на видеорегистраторы остальных сотрудников учреждения.

Свою вину мужчина не признал. Дело направлено в суд.

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