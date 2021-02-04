В пятницу в Саратове ударят морозы

В пятницу вечером в Саратове будет морозно Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области уже завтра, в пятницу, 5 февраля, начнется резкое похолодание.

Заместитель руководителя областного Гидрометцентра Светлана Цветайло предупредила читателей «КП-Саратов» о том, что оттепель сменится серьезными морозами.

Предстоящая ночь будет аномально теплой, до +5 градусов, но уже после обеда столбик термометра начнет стремительно опускаться и покажет уже до -15 градусов, начнется снегопад.

Такие же температурные качели ждут жителей области всю первую декаду февраля – будут чередоваться сильные и слабые морозы.

По данным областного Гидрометцентра, аномально высокие температуры в феврале случались и ранее. Так, в 1990 году в Ртищеве было до +6 градусов, а в Красном Куте — +9 градусов. В 2000 году в Александровом Гае столбик термометра показывал +12 градусов.

Сейчас оттепель длится примерно неделю. При этом идут дожди, что усиливает гололедицу на проезжей части и тротуарах. Жители постоянно жалуются на наледь, число несчастных случаев на улицах растет.

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