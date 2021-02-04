Еще шесть человек скончались от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области на 4 февраля скончались еще шесть человек от коронавируса.

Всего в регионе насчитывается 558 смертей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве области, умер 64-летний мужчина с мочекаменной болезнью и хронической болезнью почек.

Женщины 50 и 69 лет страдали артериальной гипертензией, а две 65-летние — сахарным диабетом.

От коронавируса умер 63-летний мужчина с хроническим гастритом и панкреатитом.

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