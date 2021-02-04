Радаев объявил о новых изменениях в структуре правительства Саратовской области

Валерий Радаев пообещал перестановки в правительстве

Губернатор Валерий Радаев заявил, что назначение новых зампредов, кандидатуры которых согласовали 4 февраля на заседании областной думы, это не последнее структурное изменение в правительстве.

- Ставку делаем на молодость и передовые подходы, отвечающие вызовам времени, — пояснил Радаев, анонсируя будущие кадровые изменения.

- В структуре правительства два новых зампреда, отвечающих за ключевые направления — промышленность и АПК.

Зампреды — молоды, имеют опыт работы в конкретных отраслях, авторитет в экспертном сообществе. Уверен, все эти качества помогут в решении вопросов текущей повестки и задач нацпроектов, — оценил глава региона практический опыт Романа Ковальского и Андрея Архипова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.