Из магазина в Саратове москвич украл молочную смесь почти на 14 тысяч рублей

В Кировском районе Саратова полиция раскрыла похищение детской смеси.

- В отдел 14 декабря обратился 58-летний мужчина. В период с 27 октября по 10 декабря 2020 года кто-то украл из магазина на Астраханской шесть 800-граммовых банок молочной смеси «Нэнни» на сумму почти 14 тысяч рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские задержали 35-летнего безработного и ранее не судимого жителя Москвы. Он признался, что продал смесь неизвестному на 3-й Дачной за 1,7 тыс. рублей.

Мужчине выписали подписку о невыезде.

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