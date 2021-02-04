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Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в селе под Саратовом

Причиной возгорания стало нарушение эксплуатации электрооборудования
Дарья Вострикова
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 3 февраля, три пожарных расчета выезжали тушить частный дом в селе Святославка Самойловского района.

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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, в результате ЧП погиб 57-летний мужчина.

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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Возгорание на площади 45 кв. м ликвидировали.

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ЧП