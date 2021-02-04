Мужчина погиб на пожаре в селе под Саратовом

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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 3 февраля, три пожарных расчета выезжали тушить частный дом в селе Святославка Самойловского района.
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, в результате ЧП погиб 57-летний мужчина.
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Возгорание на площади 45 кв. м ликвидировали.
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