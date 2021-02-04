Архипов и Ковальский стали заместителями председателя правительства Саратовской области

Саратовская областная дума

На внеочередном заседании Саратовской областной думы 4 февраля депутаты согласовали кандидатуры двух новых зампредов правительства региона.

Министр промышленности Андрей Архипов и министр сельского хозяйства Роман Ковальский по предложению губернатора добавили в свои должности приставку — заместитель председателя правительства. Депутаты задали им ряд вопросов, после чего проголосовали за одобрение их кандидатур.

Напомним, на предыдущем заседании областной думы с большими дебатами и только большинством депутатов ЕР была согласована кандидатура еще одного нового зампреда — Романа Грибова.

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