Приставы вынудили алиментщика под Саратовом отдать долю в квартире сыну

В отделение судебных приставов по Пугачевскому и Ивантеевскому району поступил исполнительный документ о взыскании алиментов с местного жителя. Об этом сообщили в областном УФССП.

Мужчина не имел постоянной работы и перечислял немного денег на содержание сына. Сумма долга превысила отметку в 300 тыс. рублей.

Исправлять ситуацию он не хотел. Гражданина вызвали на прием к судебному приставу, его предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения.

Гражданин осознал серьезность ситуации, пришел к соглашению с бывшей супругой и передал в счет алиментов свою долю в праве собственности на квартиру.

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