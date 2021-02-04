Саратов вошел в топ-10 городов, где чаще всего нарушают ПДД

Саратовцы-пешеходы нередко нарушают ПДД Фото: Екатерина Семенова

Саратов вошел в топ-10 российских городов, где автомобилисты чаще всего нарушают ПДД.

Как сообщает независимое исследовательское агентство Zoom Market, рейтинг составлен с учетом мнения пешеходов.

Они отвечали на вопросы: Автомобилисты в вашем городе часто нарушают ПДД по отношению к пешеходам? Вас всегда пропускают автомобилисты на пешеходном переходе? Автомобилисты паркуются в специально отведенных для этого местах? Какая, по вашему мнению, категория водителей чаще всего нарушает ПДД?

В итоге Саратов занял седьмое место в рейтинге нарушений ПДД водителями. Антилидерами оказались Махачкала, Ростов-на-Дону и Краснодар. А самые законопослушные автомобилисты живут в Новосибирске, Казани и Москве.

По оценке экспертов, лишь 12% пешеходов, участвующих в опросе, сообщили, что их пропускают на переходах. А о том, что водители паркуются в положенных местах — только 21%.

При этом чаще всего среди нарушителей назывались таксисты — 61%. В категорию нарушающих ПДД водителей 27% респондентов отнесли женщин, 8% — чиновников, депутатов и представителей силовых ведомств, 3% — местных бизнесменов и 1% — знаменитостей.

При этом сами пешеходы зачастую нарушают правила дорожного движения, переходя проезжую часть в неположенном месте.

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