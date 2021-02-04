Работница дорожной фирмы пыталась подкупить сотрудника лаборатории в Саратове

В Саратове будут судить сотрудницу дорожной фирмы.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в даче взятки должностному лицу.
По версии следствия, днем 29 октября она на улице Соколовая отдала 50 тыс. рублей представителю контролирующего органа. За эти деньги в протокол испытаний дорожного покрытия должны были быть внесены заведомо ложные сведения о качестве.
Сотрудник лаборатории от денег отказался, а женщину задержали сотрудники УФСБ региона.
Свою вину она признала и раскаялась. Дело направлено в суд.
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