За четыре месяца жители Саратовской области в соцсетях написали почти 15 тысяч жалоб

В Саратовской области Центр управления регионом провел анализ действий органов власти по решению проблем, о которых люди пишут в интернете.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ЦУР, он открылся в начале октября 2020 года. За четыре месяца в Facebook, Instagram, «Одноклассниках», и «ВКонтакте» зарегистрировано 14 775 обращений. Каждая жалоба отрабатывалась.

- С появлением ЦУР реагировать на элементарные запросы населения стали быстрее. Меньше стало формализма. Важно и то, что благодаря соцсетям, сами чиновники видят болевые точки и могут оперативно реагировать, — считает руководитель саратовского ЦУР Сергей Блаженнов.

Чтобы проблему зафиксировали, о ней надо написать на открытой странице в соцсети, лучше с адресом и конкретикой.

Кроме того, что люди благодарят чиновников за оперативность в решении проблем и ясность в ответах. Об этом высказались 1 064 человека.

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