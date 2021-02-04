Названы профессии, на которые саратовцы охотнее всего переучиваются

В Саратовской области в 2021 году на профессиональное обучение и переподготовку более 3,1 тыс. граждан, что на 10% больше, чем в 2020 году.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области, обучение будет идти по наиболее востребованным специальностям, среди которых: водитель погрузчика, кондитер, машинист крана, медицинский регистратор, санитар, повар, парикмахер, сварщик, электромонтер и другие

- В 2021 году также через службу занятости можно обучиться веб-дизайну, бухгалтерскому учету, кадровому делопроизводству, на воспитателя, документоведа, менеджера, специалиста в области охраны труда, специалиста по интернет-маркетингу (SMM-менеджер), — отметили в Минтруда.

Кроме того, в период обучения гражданам платят стипендию. Подробнее можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства.

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