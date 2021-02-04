Саратовцы перевели мошенникам более 2,5 млн рублей за сутки

В Саратовской области за сутки 11 граждан стали жертвами телефонных мошенников и перевели им в обще сложности более 2,5 млн рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Саратовской области, схема обмана доверчивых жителей региона широко известна, однако продолжает эффективно работать в пользу аферистов.

Звонящий, представляющийся сотрудником службы безопасности, кредитного отдела, а иногда и директором кредитно-финансовой организации, сообщает о попытках несанкционированного списания денежных средств с карты или оформления нежелательного кредита. Чтобы «спасти» деньги людям предлагают назвать номер карты и смс-коды или же снять деньги и переложить их на «безопасный» счет.

ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: сотрудники банков никогда не спрашивают пароли от банковских карт и коды из смс-сообщений.