В Саратове более 130 многоквартирных домов остались без отопления

Отключение в Ленинском районе Саратова стартовало раньше 12:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Без отопления в Саратове 4 февраля остались дома на улицах Одесская, Техническая, Вишневая, Лунная, Курдюмская, Деловая, на Деловом проезде, Вишневом проезде, Телеграфном проезде и проспекте 50 лет Октября.

Как сообщили в компании «Т Плюс», это произошло в связи с плановыми ремонтно-восстановительными работами на трубопроводе на Торговом проезде, на территории ТЦ «Сиеста». Дефект выявили некоторое время назад.

Отключения тепла уже начались, сообщили в редакцию местные жители, несмотря на то, что обещали начать перекрывать отопление с 12:00.

Плановое время окончания работ — 20:00 4 февраля.

На место направлено 15 единиц техники и четыре ремонтные бригады.