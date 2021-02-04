В Саратовской области за сутки выявили 243 случая коронавируса

В Саратовской области за сутки выявлено 243 случая коронавируса.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Саратове — 102, Энгельсском районе — 35, Балаковском — 18 и Балашовском — 12.

Среди инфицированных 11 детей до 18 лет и 98 человек старше 60

Общее количество зараженных составляет 44 160, а выздоровевших — 38 830. За сутки вылечились 264 человека.

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