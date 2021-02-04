Вячеслав Володин. Фото из паблика «Володин. Саратов»

Сегодня, 4 февраля, председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечает день рождения. Политику исполнилось 57 лет.

Володин родился в поселке Алексеевка Хвалынского района Саратовской области.

В 1986 году он окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М. И. Калинина по специальности «инженер-механик», а в 1995 — РАНХиГС по специальности «юрист».

Вячеслав Володин занимался преподавательской деятельностью.

Также он избирался депутатом Саратовского городского и Саратовского областного Советов народных депутатов.

С 1992 года он был управляющий делами, заместитель главы администрации Саратова. С 1996 по 1999 годы был вице-губернатором, первым зампредседателя правительства Саратовской области. В декабре 1999 года его избрали депутатом Госдумы третьего созыва, в декабре 2003 — четвертого созыва, 2007 — пятого созыва.

В 2010 году Володина назначили заместителем председателя правительства — руководителем аппарата правительства Российской Федерации. В 2011 году он стал первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ.

С 2016 года Вячеслав Володин является председателем Государственной думы.

В декабре 2020 года он вошел в состав Государственного Совета РФ.

Кроме того, у Володина есть ученая степень доктора юридических наук и звание профессора.

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