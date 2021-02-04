Сельчанин в Саратовской области пытался зарезать товарища

Преступление произошло в селе Баскатовка Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вчера, 3 февраля, в селе Баскатовка Марксовского района Саратовской области случилось преступление.

- Утром в больницу доставили 45-летнего мужчину. У него диагностированы множественные колото-резаные ранения грудной клетки, в том числе проникающие, гемопневмоторакс, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи возбудили дело за покушение на убийство и задержали 48-летнего ранее судимого жителя Марксовского района. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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