В Марксе ночью волонтеры будут искать 73-летнюю женщину

Александра Сабельникова (Варламова)

В Марксе Саратовской области пропала без вести 73-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Александра Сабельникова (Варламова) 3 февраля ушла из дома в неизвестном направлении. Назначен выезд поисковиков на 01:30 ночи. Сбор в Марксе, на улице Красноармейская, 38.

При себе добровольцы должны иметь средства индивидуальной защиты, а при наличии симптомов простуды лучше не приезжать.

Приметы Александры Сабельниковой: рост 162 см, нормальное телосложение, седые короткие волосы, крашеные в каштановые цвет, карие глаза.

На момент пропажи была одета в куртку бледно-розового цвета с опушкой, темную с белыми лампасами олимпийку, черные гамаши, черные полиуриетановые сапоги, светло-коричневую шапку.

Пожилая женщина не ориентируется в пространстве.

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