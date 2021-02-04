В Вольске мужчина переломал кости черепа пенсионеру

Мужчина был арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области под стражу отправили 39-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном проникновении в чужой дом.

По версии следствия, днем 22 января он с сожительницей гостил у приятеля в квартире дома на Краснознаменной в Вольске-18. Они распивали алкоголь, и хозяин пожаловался на 65-летнего соседа, который постоянно берет в долг.

Мужчина решил помочь приятелю избавиться от заемщика и пошел к соседу. Тот приоткрыл дверь, но впускать внезапного визитера отказался. Тогда злоумышленник ударил пенсионера кулаком в лицо, зашел в квартиру и принялся избивать потерпевшего. Оттащить агрессора сумела только его сожительница.

Пенсионер был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломом глазницы, левой скулы и носа. Это расценивается как тяжкий вред здоровью.

Свою вину мужчина не признал и от дачи показаний отказался.

От дачи показания обвиняемый отказался Фото: СУ СКР по Саратовской области

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