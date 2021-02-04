Труп мужчины пролежал в квартире дома в Энгельсе несколько дней

Труп был обнаружен на полу комнаты, которую снимал погибший Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области погиб 31-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Известно, что мужчина снимал комнату в квартире дома на улице Космонавтов. 1 февраля он общался с родственниками, но после этого перестал отвечать на телефонные звонки. 3 февраля сосед увидел, что дверь в его комнату приоткрыта и заглянул. На полу лежало тело погибшего.

Судмедэксперт установил, что смерть наступила 2-3 дня назад.

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