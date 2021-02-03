Вызов на пожар в ЛДС «Кристалл» оказался ложным

Вызов на пожар оказался ложным
Сразу несколько машин пожарной охраны пролетели вечером 3 февраля по Саратову к ледовому дворцу спорта «Кристалл» на Чернышевского, 63.
Поступил сигнал о возгорании в подсобном помещении, сообщили «КП-Саратов» в региональном МЧС.
- Выехали автоматом по вызову №2. Но в 19.25 - отбой вызову. Помещения ЛДС обследованы, очаг возгорания не обнаружен. Вызов ложный, – сообщили в региональном ГУ МЧС.
Очаг возгорания не обнаружен
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