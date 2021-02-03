Денис Фадеев

В Петровском районе Саратовской области три дня идет снег с дождем, в селах - низовая метель. Из-за этого была задержка общественного транспорта и школьных автобусов.

Ежедневно поступают от 20 до 30 жалоб и просьб о помощи от населения, люди не могут передвигаться по обледеневшим дорогам и тротуарам.

При этом в самом Петровске на расчистке дорог работают 10 единиц муниципальной техники и 20 дворников, еще 20 машин и 40 дворников со стороны УК. Об этом на совещании 3 февраля по ситуации с ликвидацией последствий мокрого снегопада сообщил губернатору глава Петровского района, бывший вице-губернатор Денис Фадеев.

Радаев поинтересовался – сколько тяжелой грузовой техники в районе?

- Около 150 единиц у сельхозпроизводителей. 40 задействовано по договорам и 40 еще сейчас привлекаем дополнительно, - сообщил Фадеев.

- Надо научиться привлекать технику. Надо научиться пользоваться аутсорсингом. Давайте, занимайтесь мобилизацией, сказал Радаев и поинтересовался, как справляются с гололедом в Петровске.

- Работают дворники. Но, к сожалению, днем снег тает, вечером замерзает. Поэтому работаем в ручном режиме, - заметил Фадеев.

Радаев согласился с ручным режимом, но возмутился по количеству дворников.

– Что такое 20 дворников на Петровск?! У вас ЧС, должно быть 200 дворников на три дня, чтобы решить вопрос, чтобы обеспечить проход, проезд. Вручную надо работать, тогда повлияем на ситуацию, - послал сигнал своему бывшему заму губернатор Радаев.

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