В Саратове не хватает дворников с лопатами

Дворников в Саратове не хватает Фото: Екатерина Семенова

Глава Саратова Михаил Исаев на совещании с губернатором Валерием Радаевым отчитался об уборке наледи с тротуаров.

Он признал, что не хватает ресурсов – дворников с лопатами. Вся имеющаяся техника задействована, но ее не хватает. При этом привлечь тяжелые снегоуборочные машины для уборки тротуаров невозможно. В УК работают порядка двух тысяч дворников, но они обычно обслуживают только свои участки, поэтому приходится просить, чтобы он помогли очистить территорию у остановок и магазинов.

Валерий Радаев попросил пояснить, как именно работают дворники. Михаил Исаев рассказал, что они вооружены лопатами и ломиками, а также посыпают лед противогололедными реагентами и песком. Однако из-за особенностей рельефа Саратова – множества склонов – это неэффективно.

- Утром посыпают, но все сносит, и к вечеру как ни бывало, – заявил он.

Валерий Радаев призвал наладить работу дворников более эффективно. Также он посоветовал привлекать студентов, возможно, стоит провести переговоры с УФСИН, чтобы они помогли своими ресурсами.

- Главное сейчас – решить ситуацию с проходом для людей. Я пока не чувствую озабоченности города в этом вопросе. Просил бы, чтобы ваши ответственные лица в реальном времени мониторили и объезжали улицы, искали тактику и стратегию. Нужны дополнительные мероприятия – обозначайте их, но не сидите сложа руки, – сказал он.

Сегодня вечером Михаил Исаев должен отчитаться о принятых решениях.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.